Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde örgün programlarda 'yüz yüze eğitime' başlanması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü duyurdu.
YÖK'ün yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Pelin Sayılgan
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
YÖK'ten yüz yüze eğitim açıklaması
YÖK, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde örgün programlarda 'yüz yüze eğitime' başlanması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü duyurdu.
Haber Merkezi
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde örgün programlarda 'yüz yüze eğitime' başlanması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü duyurdu.
YÖK'ün yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi: