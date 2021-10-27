Yoksulluk sınırı ilk kez 10 bin lirayı aştı!

Türk-İş'in yayımladığı "Ekim 2021 Açlık ve Yoksulluk Sınırı" raporuna göre zorunlu ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama tutarı ilk kez bu ay 10 bin TL'yi geçti, gıda enflasyonu ise bir önceki aya kıyasla 1,45 oranında artış gösterdi.

Rapora göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 3.093,20 TL oldu.

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 10.075,58 TL olarak belirlendi. Tek kişinin "yaşama maliyeti" ise aylık 3.771,96 TL oldu.

2021 yılının ilk gününden itibaren aylık 2.825,90 TL olarak yürürlüğe giren net asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu ve her geçen gün aradaki makasın açıldığını belirten Türk-İş, asgari ücret ile bir kişinin yaşam maliyeti olan 3.772 TL arasındaki farkın bu ay itibariyle 946 TL’ye ulaştığına dikkat çekti.

Halk giderek yoksullaşıyor, AKP mini mini zam diyor...

Yapılan bir ankete göre halkın yaklaşık yüzde 30'u temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını söylerken, AKP'den 25. ve 26. dönem Konya Milletvekili olan Hüsnüye Erdoğan, "Doğalgaz ve elektrik zammını muhalefetin şişirdiğini düşünüyorum, zam geldi ama mini mini..." demişti.

Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt zamları da rekor üstüne rekor kırarken, DİSK-AR'ın geçtiğimiz ay yaptığı açıklamaya göre, gıda enflasyonu dar gelirliler ve emeklilerde çok daha yüksek seyrediyor. Emekçinin gıda enflasyonu yüzde 40'ı bulurken, emekliler için yüzde 36,7, en düşük gelirli yüzde 20'lik dilim için yüzde 37,1, ikinci düşük gelirlilerde yüzde 20'lik dilim için 39,7 olmuş durumda.