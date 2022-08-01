Yoksulluk sınırı 21 bin TL'ye yükseldi

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun yurttaşların en çok alışveriş yaptığı marketlerden derlediği verilere

göre, Temmuz ayında açlık sınırı 7 bin liraya dayanırken, yoksulluk sınırı ise 21 bin 221 liraya yükseldi.

Kamu-Ar verilerine göre, Temmuz ayı itibariyle yıllık fiyat artışı yüzde 175,9’a yükselirken, yılın ilk yedi aylık dönemindeki toplam artış ise 85,3’e ulaştı.

Konuya dair yazılı açıklama yapan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, "Bu verilerle dört asgari ücret ancak insan onuruna yaraşır bir şekilde hayat sürmeye yetebilmektedir" açıklamasında bulundu.

'Maaşlara her ay enflasyon oranında zam yapılmalıdır'

Balık tarafından yapılan açıklamada öne çıkanlar şöyle:

"Asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarına yapılan zamlar halkın enflasyon oranına yaklaşamadığı gibi iktidarın kurumu olan TÜİK verilerinin de altında kalmaktadır.

Yani; emekçilerin maaşları ve ek ödemeleri enflasyon oranının altında kalmaktadır ve her geçen ay bu enflasyon oranlarıyla alım gücü hızlı bir şekilde düşmektedir.

Ekonomi politikalarını akla ve bilime yakışır bir şekilde yönetemeyen AKP iktidarı, ekonomik bunalımı aşamadığı gibi emekçilerin yaşam kalitesini de her geçen gün düşürmektedir.

Hayat pahalılığının her geçen gün arttığı bu süreçte, ücret ve maaşlara her ay enflasyon oranında zam yapılmalıdır."