Açlık sınırı yeni asgari ücreti bin 340 TL aştı!

Türk-İş'in 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasının 2022 Temmuz ayı sonucuna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, yani açlık sınırı 6 bin 840 TL’ye yükseldi.

Yoksulluk sınırı 22 bin lirayı geçti

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı, diğer asıyla yoksulluk sınırı ise 22 bin 279 TL’ye çıktı.

Bekâr bir işçinin ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 8 bin 929 TL’ye yükseldi.

Son bir yılda gıda harcamasındaki artış yüzde 128'i buldu

Araştırmaya göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 7,01 oranında gerçekleşti. Son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 128,44 olarak hesaplandı. Yedi aylık değişim oranı ise yüzde 66,90 oranında oldu.