Yoksulluğun ve direnişin kenti Gebze'de halkın temsilcileri belirlendi

TKP ülkenin birçok noktasında milletvekili adaylarını belirlemek için toplantılar düzenlemeye devam ediyor. Toplantıların bir ayağı da bugün Gebze'de yapıldı. Yoksulluk kadar, bir o kadar da direnişle tanınan kentte emekçiler kendi adaylarını belirlediler.

TKP Kocaeli Örgütü adına açılış konuşmasını yapan Ayşe Şimşek, bu düzenden kurtulmanın gerekliliğini belirttikten sonra sözü ilk konuşmayı yapmak üzere TKP Parti Merkez Konseyi Üyesi Mehmet Kuzulugil'e verdi.

Mehmet Kuzulugil hayat pahalılığından bahsettikten sonra "biz hesabı sandıkta soracağız" sözünün patronların oyunu olduğunu belirtti. Asgari ücrete yapılan zammın birkaç ayda eridiğini dile getiren Kuzulugil asıl önemli olanın emekçilerin emeklerinin hakkı olanı almadığını bilmeleri ve o hakkı almak için mücadele etmeleri gerektiğini belirtti.

'Sandıkta çözüm oyalama'

Erdoğan'ın ve muhalefetin düzen içi oyunlarına değinen Mehmet Kuzulugil, halka her dönemde sandığı gösteren muhalefetin, emekçileri kandırdığını ve TKP'nin ise bunun hep karşısında olduğunu söyledi.

Sandıkta çözümün oyalama olduğunu, fiyatlar artarken sandığı beklemek değil sokağa çıkıp fiyatlar düşsün diye mücadele etmek gerektiğini söyledi.

Mehmet Kuzulugil'den sonra Gebze'nin emekçi adayları kendilerini tanıttı. Tüm Emekliler Dayanışma Ağı üyesi Tarık Bozkurt

"bugün bizlere dayatılan hayatın kabul edilebilir olmadığını, ışığı, gazı yakmadan, yemeden yaşamayı dayatanlara kabul etmediğimizi göstermek için aday olduğunu" belirtti.

2 yaşından beri Gebze Mevlana Mahallesi'nde oturduğunu belirten Öner Adalı ise, Gebze'nin fabrikalarında uzun yıllar çalıştığını ve şimdi de işsiz olduğunu söyledi. Gebze'nin fabrikalarla dolu olduğunu belirten Öner Adalı kendisinin hâlâ işsiz olduğunu, bu düzenin umut vermediğini, umudun sosyalizmde olduğunu söyledi.

Sarkuysan işçisi: Üretenler için hayatın zor olması kanun değil

Sarkuysan işçisi Aydener Aktaş ise, üretenler için hayatın zor olduğunu ve bunun kanun olmadığını, bunu değiştirmek için aday olduğunu söyledi.

Genç kadın işçi Rüveyda Betül Süslü ise, "Çocuktum, ailem borç içindeydi, 24 yaşındayım hâlâ borç ödüyorlar. Ben üniversite okudum, emek verdim, iş bulayım derken işsiz kaldım. Şu an Amana Foods'da işçiyim. Bu düzen, okuyan gençlere, çalışan genç işçilere umut vermiyor. Dışarı çıkmak, gezmek dahi hayal edilemez oldu. Hayalimizi çaldılar" dedi ve tüm bunlarla mücadele etmenin tek yolunun TKP ile hareket etmekten geçtiğini dile getirdi.

Müzik dinletisi ile devam eden toplantıya katılan emekçilerden bazıları toplantı bitiminde TKP Gönüllüsü oldular.