Yoksullara 'akşam yemeğinde mısır gevreği yiyin' diyen CEO'ya tepki: 'Onun yerine zenginleri yiyin'

ABD’li gıda devi Kellogg’s’un CEO’su Gary Pilnick, yoksullara akşam yemeklerinde mısır gevreği yemelerini tavsiye etti.

Aldığı primlerle yıllık kazancı 4 milyon doları bulan CEO’nun tavsiyesine sosyal medyadan tepki yağdı.

Pilnick 21 Şubat’ta CNBC televizyonunda katıldığı canlı yayında gıdaya ulaşmakta zorluk çeken yoksullara daha çok tahıl tüketmelerini tavsiye etti.

Yüksek gıda fiyatları hakkında konuşan Pilnick “Tahıl kategorisi her zaman oldukça uygun fiyatlı olmuştur ve baskı altındaki tüketiciler için harika bir seçenek olma eğilimindedir” dedi.

Bir ailenin başka gıdalar yerine tahıl tüketmesinin çok daha uygun maliyetli olacağını söyleyen Pilnick tahıl gevreği fiyatlarındaki artışla ilgili soru üzerineyse şu ifadeleri kullandı:

“Akşam yemeğinde mısır gevreği yemek şimdi muhtemelen daha fazla trend olan bir şey, ve tüketici baskı altındayken bunun böyle devam etmesini bekliyoruz.”

Pilnick’in bu sözlerine sosyal medya kullanıcılarının tepkileri dikkat çekti.

The Guardian’ın aktardığına göre bir TikTok kullanıcısı Eylül 2023 Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun verilere göre yıllık maaşı 1 milyon dolar olan ve teşviklerle birlikte 4 milyon doları geçen Pilnick için “Bu aptal yılda 4 milyon dolar kazanıyor. Çocuklarını akşam yemeğinde mısır gevreğiyle mi beslediğini sanıyorsunuz?” dedi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısıysa “Bu nasıl bir distopik cehennem manzarasıdır? Köylülere akşam yemeğinde mısır gevreği verin!” sözleriyle tepki gösterdi.

Bir başka kullanıcının tepkisiyse “Onun yerine zenginleri yiyin” oldu.