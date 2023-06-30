YÖK ve DEÜ mobbing davalarını kaybetti

İzmir’de mobbing davalarıyla anılan Dokuz Eylül Üniversitesi’ne (DEÜ) karşı açılan, davalara YÖK Başkanlığı da eklendi.

BirGün'de yer alan habere göre, Yüksek Öğretim Kurulu’na çeşitli tarihlerde verilen mobbing şikayet dilekçelerinden biri de DEÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilgin Çelik’e ait. Çelik, üniversitedeki çeşitli işlemlerde hukuka aykırılıklar olduğu ve kendisine yönelik disiplin cezalarının mobbinge dönüştüğü gerekçesiyle YÖK’e başvurdu. YÖK’e verdiği şikayet dilekçelerine, “İşlem yapılmasına gerek yoktur” kararını yargıya taşıyan Çelik davayı kazandı.

Mahkeme Çelik'i haklı buldu

Ankara 11’inci İdare Mahkemesi, öğretim üyesi Çelik’in iddialarının araştırılması gerektiğini, şikâyette haklı şüphelerin olduğunu, mobbing emarelerinin bulunduğunu belirterek, YÖK’ün kararını iptal etti. YÖK’ün kararının mahkemece iptal edilmesinin ardından hukuki süreç farklı boyut kazandı.

Çelik’e 2015 yılından bu yana uygulanan ve giderek şiddetini artıran mobbing uygulamasında hukuki süreç tamamlandı. Çelik’in YÖK Başkanlığı hakkında açtığı mobbing davasını Ankara 18’inci İdare Mahkemesi 16 Kasım 2022 tarihinde lehine sonuçlandı. YÖK Başkanlığının itirazı üzerine dava Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4’üncü İdari Dava Dairesi’ne taşındı. Ankara 18’inci İdare Mahkemesi’nin kararını onayan üst mahkeme, Çelik’i bir kez daha haklı buldu.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesince, 2577 sayılı Kanun'un 45. maddesi uyarınca dava dosyası incelenmesi sonucunda mahkeme kararı usul ve esas yönünden hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulmayarak Çelik’i haklı buldu.

2015 yılından bu yana farklı şekillerde DEÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde görev yapan bazı öğretim elemanları tarafından mobbinge uğrayan Çelik, DEÜ Rektörlüğü’ne karşı açtığı davayı kazanarak, Rektörlüğü 20 bin lira tazminat ödemeye mahkûm ettirmişti.

