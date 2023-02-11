YÖK: Uzaktan eğitimin uygun olduğuna karar verilmiştir

Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamasında, üniversitelerin yaz dönemine kadar tatil edildiğini belirterek eğitimin uzaktan olacağını duyurdu.

YÖK, uzaktan eğitime geçilmesi kararı alınan üniversitelere ilişkin "Yükseköğretim Kurulu tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir" açıklaması yaptı.

'Hususlar önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır'

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulu tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir. Uzaktan öğretime ilişkin ayrıntılar, bu kapsamda alınacak tedbirler, tıp, diş hekimliği gibi sağlık programları ile staj ve işyeri eğitimi ve benzeri hususlar ayrıca değerlendirilip önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK yurtlarının tamamının depremzedelere tahsis edileceğini, üniversitelerin yaza kadar uzaktan eğitime geçeceğini açıkladı. Erdoğan, Şanlıurfa'da yaptığı açıklamada ise, "Ben sizlerden bir yıl süre istiyorum. Bir yıl içinde bu inşaları yapacağız, ihyasını da gerçekleştireceğiz" dedi.