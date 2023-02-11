Hükümetin uzaktan eğitim kararına üniversitelerden tepki

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıkladığı KYK yurtlarına depremzedelerin yerleştirileceği ve üniversitelerin uzaktan eğitim vereceği kararına karşı öğretim elemanları tepki gösterdi.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden bir öğretim elemanı konuyla ilgili şunları yazdı:

"Ülkedeki 1 milyonu aşkın yataklı otel kapasitesini depremzedeler için kullanmak dururken, hükümetin üniversiteleri fiilen kapatma kararını nasıl açıklayabiliriz?

Bir yandan kendileri sermaye sınıfının temsilcisi oldukları için turizm sermayesinin çıkarlarına dokunmaktan korkuyorlar.

Öte yandan da tüm bu sürece karşı üniversitelerin göstereceği tepkiden kaçma derdindeler.

Ne eğitim ve bilim, ne de insan yaşamı bu hükümetin umurunda..."

Bir diğer akademisyen de kısa süreli yerleştirme ihtiyacı olsa bile üniversitelerin tüm dönem boyunca uzaktan eğitime geçmesinin yanlış olduğunu belirtti.