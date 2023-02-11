Erdoğan: Üniversiteler uzaktan eğitime geçiyor, yurtları depremzedelere açıyoruz

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından yaşanan yıkım sonrası günler sonra bölgeye giden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Diyarbakır'da açıklamalar yaptı.

Erdoğan, "Deprem bölgesinde can kaybı 21 bin 43'e, yaralı sayısı 80 bin 97'ye ulaştı. Bize güvenin, bize inanın. Biz vatandaşımızı darda, yoklukta, sokakta bırakmayız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Şehirlerin bir kısmında arama kurtarma tamamlandı. Bir kısmında sürüyor. Çarşamba günü Kahramanmaraş ve Hatay'ı dün Adıyaman'ı yerinde gördük, aksaklıkları tespit edip gereken talimatları verdik. Çalışmaları hızla bitirerek ölü ya da diri enkaz altında hiçbir vatandaşımızı bırakmayacağız. Yüzbinlerce konutu yeniden inşa edeceğiz. Birkaç haftaya kadar da somut adımları atmaya başlayacağız. 1 yıl içinde inşa ve ihya çalışmalarını halledeceğiz.

Hazine Maliyeden 100 milyar ayırmış durumdayız. Bize inanın, güvenin. Biz vatandaşımızı darda, yoklşukta, sokakta bırakmadık, bırakmayız.

Polis, asker, jandarma güvenliğin yanında yardımların dağıtılması için çalışıyor. Bazı odaklar ahlaksızca edepsizce bu birlik beraberliğin tavan yapması gereken dönemde saldırının peşinde. An birlik olma anıdır, beraberlik içinde olma zamanıdır.

TSK, diğer güvenlik birimlerine ait gemi, uçak, helikopter, insansız hava araçları ülkemizin dört bir yanından iş makinesi bölgede faaliyet gösteriyor. Tüm kamu kurumlarımızdan binlerce personel bölgede insanımıza hizmet ediyor.

Depremzedelere AFAD üzerinden maddi yardım gerçekleştirmek en sağlıklı yöntem olur. Milletimizi dolandırmaya teşebbüs edecek alçaklar çıkıyor. OHAL ilan ettik. Parlamentodan geçti. Bu ne demek artık bu tür adımlarda, yağmalama, kaçırma, bu tür işleri yapanlar devletin güvenli ellerinin sırtlarında olduğunu bilmesi lazım.

'Üniversitelerde uzaktan eğitime geçiyoruz'

Üniversitelerimizi tatil ediyoruz, uzaktan eğitime geçiyoruz. Depremzedeler için KYK yurtlarını kullanacağız. 13 binin üzerindeki yükümlü askerin Mart ve Nisan celpleri Mayıs ayına ertelenmiştir."