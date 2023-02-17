YÖK uzaktan eğitimde ısrarcı: Nisan'da yeniden değerlendirilecek

On bir ili vuran depremler nedeniyle üniversitelerde eğitimin bahar döneminde uzaktan devam edeceği ve KYK yurtlarının depremzedelerin kullanımına açılacağı bildirilmişti.
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, bahar döneminin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılacağını, Nisan ayı başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğinin değerlendirileceğini açıkladı.
Özvar, yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda ise öğrencilerin eğitimlerini yüz yüze sürdüreceğini bildirdi.
Özvar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Depremde hayatını kaybeden öğrenci, öğretim elemanı veya idari personelini kaybeden üniversite sayısı, tüm üniversitelerimiz kadardır. Üniversitelerimizin tamamında kayıplar var.
- Birçok faktörü bir arada değerlendirerek bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının daha uygun olacağına karar verilmişti.
- Alınan kararlar nisan ayı başı itibariyle yeniden gözden geçirilerek uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitimin harlanmasıyla hibrit eğitim de uygulanabilecektir.
- Talep edenlerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına karar verildi.