YÖK uzaktan eğitimde ısrarcı: Nisan'da yeniden değerlendirilecek

On bir ili vuran depremler nedeniyle üniversitelerde eğitimin bahar döneminde uzaktan devam edeceği ve KYK yurtlarının depremzedelerin kullanımına açılacağı bildirilmişti.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, bahar döneminin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılacağını, Nisan ayı başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğinin değerlendirileceğini açıkladı.

Özvar, yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda ise öğrencilerin eğitimlerini yüz yüze sürdüreceğini bildirdi.

Özvar'ın açıklamalarından satır başları şöyle: