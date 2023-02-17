Bakan Kasapoğlu'ndan KYK açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, KYK yurtlarının depremzedelere açılması hakkında yaptığı değerlendirmede, “öğrencileri mağdur etmeyeceklerini” öne sürdü.

Öğrencilere yapılan duyurularda tüm yurtların boşaltılması istenirken Kasapoğlu, ailesi deprem bölgesinde olanlar ile staj yapan, çalışan, üniversitede olması gereken öğrenciler için yeni bir planlama yaptıklarını söyledi.

Kasapoğlu'nun Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’ye yaptığı açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kapasiteniz ne kadar? Yurtlara daha ne kadar depremzede alabileceksiniz?

Bizim total kapasitemiz 850 bin. Ama yurtlarda kalan öğrencilerimiz var. Ailesi deprem bölgesinde olan öğrencilerin kalma talepleri varsa onlar kalacak. Staj yapan öğrenciler, çalışan öğrenciler, üniversitede olması zaruri olan öğrencilerle durumu dengeleyeceğiz. Önceliğimiz boş kapasitelerin değerlendirilmesi, sonra kendiliğine göre bir planlama yapacağız.

Öğrencilerden kalmak ihtiyacı olanlar yurtlarda kalabilecekler mi?

Tabii ki. Onları hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğiz. O yüzden planlamayı boş yerlere göre gerçekleştiriyoruz.

Yurtlara yerleştirdikleriniz ne kadar kalabilecek?

AFAD’ın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yeni planlamaları var. Kalıcı konut çalışmaları, çadırkent, konteynır kent kurma çalışmaları var. Onlarla eşgüdümlü gideceğiz.

Depremzedeler her kademedeki eğitimlerine devam edebilecekler mi?

YÖK’ün bu anlamda çalışmaları var. Yüksek Öğretim Kurulu önümüzdeki günlerde bu konuyu detaylarıyla açıklayacak.

Depremzedeler ne kadar kalacağız diye soruyorlar.

İlk andan itibaren depremzedelerin yanındayız. Hiç endişe etmelerine gerek yok. Devlet tüm imkânlarıyla, tüm kurum ve kuruluşlarıyla onların yanında. Gelişen süreçlere göre onların mutlu olmasını sağlamak adına yeni uygulamalar olacak."