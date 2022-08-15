YÖK başkanından sınav açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihlerinin ardından paylaştığı mesajlarda, ‘attıkları adımların meyvesini vermeye başladığını’ ileri sürdü.

Özvar, barajın kaldırılmasıyla kontenjanların yüzde 99’unun dolduğunu kaydederek şunu dedi:

“Rekabetçi ve eleyici bir sistemimiz olduğu için öğrencilerin niteliği konusunda kaygımız olmamalı.”

ÖSYM, YKS yerleştirme sonuçları sonuçlarını açıkladı. Twitter’dan mesajlar paylaşan YÖK Başkanı Özvar, barajın kaldırılmasıyla birlikte yerleştirme kontenjanların yüzde 99 oranında dolduğunu söyledi.

2,9 milyon öğrenciden 850 bininin yerleştiğini söyleyen Özvar, şu mesajları paylaştı:

“YÖK’te veriye dayalı attığımız adımlar meyvesini veriyor. YKS yerleştirme sonuçlarına göre, KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarımızın kontenjanlarının yüzde 99’u doldu.

KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarımızın boş kontenjanları geçen yıl 164 bin civarında iken, bu yıl bu sayı 13 bine kadar düştü.

Barajın kaldırılması ve sınav süresinin uzatılması gibi değişiklikler, üniversitelerimizi daha ulaşılabilir hale getirdi. Önümüzdeki yıllarda da daha kapsayıcı bir sisteme geçerek kamu kaynaklarının etkin kullanımı için planlamalarımıza devam edeceğiz.

Rekabetçi ve eleyici bir sistemimiz olduğu için öğrencilerin niteliği konusunda kaygımız olmamalı. 2022 YKS yerleştirme sonuçlarına göre, puanı hesaplanan yaklaşık 2 milyon 900 binden fazla aday arasından, açık öğretim hariç yaklaşık 850 bini yerleşti.”