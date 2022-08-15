YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı.

Haber Merkezi

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklandı.