2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklandı.
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Nurdan Yıldırım
Haber Merkezi
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı.
Haber Merkezi
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklandı.