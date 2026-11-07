YÖK Başkanı: Üniversitelerde eğitimin üç yılda tamamlanabilmesi üzerinde çalışıyoruz

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, CNN Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu Hafta Sonu programında yükseköğretim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de bir öğrencinin 12 yıllık zorunlu eğitimin ardından dört yıllık lisans programıyla "toplam 16 yıl örgün eğitim sistemi içerisinde kaldığını" söyleyen Özvar, lisans eğitiminin üç yılda tamamlanabilmesine yönelik hazırlıklar yapıldığını belirtti. Mezuniyetin ardından askerlik, staj ve iş arama süreçlerinin de eklenmesiyle gençlerin çalışma hayatına giriş yaşının yükseldiğini savundu.

'Yaklaşık bir yıldır bu sürece hazırlanıyoruz'

Türkiye’de lisans programlarının 180 kredi üzerinden yeniden yapılandırılarak üç yılda tamamlanabilmesi üzerinde çalıştıklarını bildiren Özvar, üniversiteleri yaklaşık bir yıldır bu sürece hazırladıklarını, ziyaret ettiği üniversitelerin senato ve yönetim kurullarından gerekli çalışmaları yapmalarını istediklerini kaydetti.

Öğrencilerin kaç krediyle mezun olacağına ilişkin yetkinin Yükseköğretim Kurulu'nda bulunduğunu belirten Özvar, "uygulamanın tepeden inme bir anlayışla hayata geçirilmeyeceğini, üniversitelerin kendi şartları doğrultusunda programlarını gözden geçirmelerini istediklerini" söyledi.

Üç yıllık lisans modeline geçişin birkaç yıllık bir zaman dilimine yayılabileceğini belirten Özvar, bunun için 2547 sayılı Kanun’un yanı sıra bazı kanunlarda da değişiklik yapılması gerektiğini bildirdi. Meslek kuruluşlarıyla temasların sürdüğünü ifade eden Özvar, modelin toplumsal mutabakatla hayata geçirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Müfredatın değiştirilip MESEM cehennemiyle çocuklarının iş gücü olarak kullanılarak ölümle burun buruna çalıştırıldığı ülkemizde eğitim sistemi delik deşik edildi. Gerici ve piyasacı eğitim uygulamaları, bu uygulamaya karşı yükselen sesleri soL'dan okuyun. Destek verin, abone olun.

'Müfredatın sadeleştirilecek, ders sayısı azaltılacak, içerik güncellenecek'

ANKA Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre, eğitim süresinin yanı sıra üniversitelerdeki ders yükünün de yeniden ele alınması gerektiğini belirten Özvar, Türkiye’de lisans programlarında yaklaşık 60 ders bulunurken Avrupa’da bu sayının 20-25 civarında olduğunu söyledi.

Dört yıllık lisans programlarındaki haftalık derslerin toplandığında 2-2,5 günde tamamlanabilecek bir müfredata karşılık geldiğine dikkati çeken Özvar, müfredatın sadeleştirilmesiyle öğrencilerin uygulamaya, projelere ve mesleki deneyime daha fazla zaman ayırabileceğini belirtti.

Ders sayılarının azaltılmasına yönelik çalışmaların bu yıl sürdürüldüğünü belirten Özvar, önümüzdeki yıl sistemin bu doğrultuda çalışmaya başlayacağını ifade etti. Ders içeriklerinin de güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

Üniversite ile istihdam konusunun geçmişte bugünkü kadar birlikte ele alınmadığını belirten Özvar, artık üniversitelerin mezunlarının iş bulup bulamadığını ve çalışma hayatına ne ölçüde katılabildiğini takip etmesi gerektiğini söyledi.

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.