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Resmi Gazete’de yayımlandı: 11 üniversiteye rektör ataması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla 11 üniversiteye rektör atandı.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 07.11.2026 , 09:05

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan rektör atama kararları, Resmi Gazete’nin 7 Kasım 2026 tarihli sayısında yayımlandı.

Kararlara göre, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Özcan, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yılmaz Çatal ve Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Recep Ulucak atandı.

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Orçan, Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Çelik, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Recep Bentli ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turhan Kaçar getirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Zafer Tatlı, Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Baz ve Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Rıza Aydın atandı.

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