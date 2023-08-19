YÖK Başkanı Özvar: Kontenjanların yüzde 99,8'i doldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına dair verileri paylaştı.
6 Şubat depremlerinin adayların üniversiteye giriş sürecinde de olumsuz yansımalarıyla kendini hissettirdiğini belirten Özvar, şunları söyledi:
- Depremzede öğrencilerimize toplamda 24 bin 677 ek kontenjan ayırdık.
- Daha önce yükseköğretim imkanlarından faydalanma fırsatı bulamamış 34 yaş üstü kadınlarımıza yönelik, devlet yükseköğretim kurumlarımızda, yaklaşık 21 bin ek kontenjan ayırdık.
- 2022 yılında açıköğretim hariç toplam yerleşen sayısı 850 bin 631 iken bu sayı 2023 yılında 898 bin 24 olarak gerçekleşmiştir. Toplam yerleşen sayısı geçen yıla göre 47 bin 393 kişi artmıştır.
- 2021 yılında boş kontenjanlar 169 bin iken, 2022 yılında 17 bin, 2023 yılında ise (8 bin 828'i depremzede, 34 yaş üstü kadın ve şehit/gazi yakını için ayrılan kontenjanlar olmak üzere) toplam 25 bin olarak gerçekleşmiştir.
- 34 yaş üstü kadın, depremzede, şehit ve gazi yakını kontenjanı hariç tutulduğunda genel kontenjanların doluluk oranı yüzde 99,8 olarak gerçekleşmiştir.