YÖK Başkanı Özvar: Kontenjanların yüzde 99,8'i doldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına dair verileri paylaştı.

6 Şubat depremlerinin adayların üniversiteye giriş sürecinde de olumsuz yansımalarıyla kendini hissettirdiğini belirten Özvar, şunları söyledi: