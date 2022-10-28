YÖK Başkanı duyurdu: Üniversiteler 3 kategoriye ayrılacak

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin “dünya çapında başarı seviyesi”, “bölgesel kalkınma misyonu” ve “Türkiye’nin öncelikli alanları” olmak üzere 3 farklı kategoriye ayrılacağını açıkladı.

Milliyet'ten Didem Özel Tümer'e konuşan Prof. Dr. Özvar, “Üniversite, yeteneği olan ve isteyen herkese kapısını açan bir kurum olmalı. Yükseköğretime erişimin önündeki her türlü engel kaldırıldı. Elini kolunu sallayan üniversite okusun manasına gelmiyor. Yükseköğretime erişmek isteyen tüm gençlere yeterli kontenjan ve imkanlar sağlanmalı. Giriş barajını kaldırma amacımız da buydu” dedi.

Özvar, 208 üniversitenin birbirinden 3 ayrı kategoride farklılaşacağını açıkladı. Özvar, “İlk grupta A1, A2, A3 seviyelerindeki araştırma üniversiteleri; ikinci grupta bölgesel kalkınma misyonu verdiğimiz üniversiteler, üçüncü grupta da Türkiye’nin öncelikli alanlarında (yapay zeka, gıda güvenliği, bilişim, siber güvenlik) yetkinlik sahibi üniversiteler var” diye konuştu.