TKP'li öğrenciler Marmara Üniversitesi’nde çete üyelerine geçit vermedi

Bugün “Yeniden Cumhuriyet Kavgasına” çağrı için Göztepe Kampüsü önünde bir araya gelen TKP üyesi Marmara Üniversitesi öğrencileri Bizim Gazete’nin “Cumhuriyeti Bitirdiler. Yeniden Kuracağız” başlıklı sayısıyla gazete çalışması gerçekleştirdi.

TKP’li öğrencilerin çalışması, kampüste bir grup çete üyesi tarafından engellenmeye çalışıldı. Öğrenciler, gazetelerini satmalarının engellenemeyeceğini söyledi ve tehditlere boyun eğmedi. Çeşitli iftiralarla öğrencileri tehdit etmeye ve çalışmayı engellemeye çalışan çete üyeleri TKP’li öğrenciler tarafından üniversiteden uzaklaştırıldı.

Cumhuriyet haftasında Bizim Gazete’nin yeni sayısını sıra arkadaşlarına ulaştıran öğrenciler, çalışmalarının sonunda 28 Ekim Cuma günü saat 19.00’da Kadıköy İskele Meydanı’nda yapılacak olan TKP’nin Cumhuriyet eylemine çağrıda bulundu.