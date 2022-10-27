TKP'den 29 Ekim videosu: Yeniden Cumhuriyet Kavgasına!

Türkiye Komünist Partisi (TKP) "Yeniden Cumhuriyet Kavgasına!" başlığıyla bir video yayınladı.

TKP, Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yıl dönümü için yayımladığı videoyu, "Cumhuriyet kavgası sermaye egemenliğine karşı emekçilerin ekmek kavgasıdır. Bu kavgayı kazanacağız! Onurumuzla ve başı dik yaşayacağımız, eserimizle gurur duyacağımız bir Türkiye’yi kurmak için 100. yıla girerken" diyerek paylaştı.

Yeniden Cumhuriyet Kavgasına!

Türkiye Komünist Partisi, "Onurumuzla ve başı dik yaşayacağımız, eserimizle gurur duyacağımız bir Türkiye’yi kurmak için 100. yıla girerken 2023 yeniden…" diyerek 29 Ekim için çağrıda bulunmuştu.

TKP, 29 Ekim dolayısıyla, 28 Ekim Cuma 19.00'da İstanbul Kadıköy İskele Meydanı, 29 Ekim Cumartesi 13.00'da Ankara 1. Meclis Önü ve 29 Ekim Cumartesi 19.00'da İzmir Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde eylem ve etkinlikler düzenleyecek.