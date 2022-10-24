TKP'den çağrı: Yeniden Cumhuriyet kavgasına

Emperyalist işgalcilere, miadını doldurmuş Osmanlı’nın gericilikle kol kola ikbal arayan yozlaşmış saltanatına karşı kazandığımız zaferin, Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümüne ayak basıyoruz.

Bağımsızlıkçı, aydınlanmacı, halkçı fikirlerle, özgür ve egemen bir ülke için bu topraklarda atılmış en ileri adımdı Cumhuriyet!

Ancak “Türkiye Cumhuriyeti” 100. yaşından gün alırken ne yazık ki Cumhuriyet olma özelliğini çoktan yitirmiş durumda.

Nasıl kurduk bu cumhuriyeti?

Uygarlığın gerisinde kalmış, karanlıktan beslenip semirenleri başımızdan def ederek kurduk.

Cenazemizi kaldırmaya niyetlenen, bizlere kefen biçmeye kalkan emperyalist ülkelere attığımız tokatla kurduk.

Mandacı ülkeler karşısında boyun eğip, işbirlikçilikte birbirleriyle yarışanları yerin dibine geçirerek kurduk.

Biz bu devrimi, halkı tebaa olarak gören, eşit yurttaşlara değil kendi kullarına hükmetmek isteyen alçak Osmanlı padişahına ve ihanet içerisindeki çürümüş saltanatına karşı yaptık.

Peki nasıl yıkıldı cumhuriyet?

Emperyalizmin taşeronluğuna soyunanlar,

gericiler ve gericiliği şirin gösterme çabasındakiler,

padişah olmaya özenenler,

hilafet sevdalıları,

daha ilk günden eşitlik için ileriye atılmış halkımıza ihanet eden, kendi servetlerine servet katmak için cumhuriyet fikrini boğmaya girişen para babaları…

Bunlar tepemize çıktıkça yıkıldı!

Bu halka zaman içinde zaferini kimlere karşı kazandığı unutturuldu. Cumhuriyet düşmana emanet edildi. O zaman da “Cumhuriyet” gitti, cumhuriyetsiz “Türkiye” kaldı…

Diz çöktürmeye kalktıklarında verdiğimiz kavga ile 1923’ü kazandık. Cumhuriyetin anlamı bu kavgada aranmalıdır. 2023 bu kavgayı verecek iradenin, zalimlere ve hainlere karşı cesaretin, kazanmaya dönük inancın “yeniden” sergilendiği yıl olmalı.

Cumhuriyetin üzerinde tepinen azınlık kendi gemisini yüzdürürken eşitlik fikrini ayaklar altına alıyor. Servetlerini katlayıp zenginliklerine zenginlik katarken sömürüyü şiddetlendiriyorlar.

Cumhuriyet kavgası sermaye egemenliğine karşı emekçilerin ekmek kavgasıdır.

Bu kavgayı kazanacağız!

Onurumuzla ve başı dik yaşayacağımız, eserimizle gurur duyacağımız bir Türkiye’yi kurmak için 100. yıla girerken 2023 Yeniden…