TKP 29 Ekim programını duyurdu: Onurumuzla ve başı dik yaşayacağımız bir Türkiye için

Türkiye Komünist Partisi, 29 Ekim programını duyurdu.

"Cumhuriyet kavgası sermaye egemenliğine karşı emekçilerin ekmek kavgasıdır. Otokrasiyi, monarşiyi, istibdadı, hilafeti, hafiye rejimini, sermaye düzeni yıkacağız. Eşitlikçi yeni bir cumhuriyet kuracağız. Bu kavgayı kazanacağız!" denilen duyuruda, "Onurumuzla ve başı dik yaşayacağımız, eserimizle gurur duyacağımız bir Türkiye için... Buluşma noktalarımız 28 Ekim Cuma 19:00 İstanbul Kadıköy İskele Meydanı, 29 Ekim Cumartesi 13:00 Ankara 1. Meclis Önü, 29 Ekim Cumartesi-19:00 İzmir Nâzım Hikmet Kültür Merkezi" ifadesi kullanıldı.