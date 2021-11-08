Yoğun sömürüyle gündeme gelen Amazon deposunda iş cinayeti

The Daily Mail'in bildirdiğine göre, dün İngiltere Essex, Tilbury'deki bir depoda bir Amazon işçisi geçirdiği krizin ardından öldü.

Sabah saat 8.10'da meydana gelen olayda çalışma arkadaşları yere yığılan işçi için ambulans çağırırken ne yazık ki ambulans yetişene kadar işçi yaşamını yitirmiş oldu.

Polis, adamın ölümünü "şüpheli" olarak görmediğini söyledi.

Amazon'un Tilbury deposu son zamanlarda, on saatlik ağır vardiyalar ve işçilere karşı yoğun mobbingle gümdeme geliyordu. Avrupa'nın en büyüğü olarak kabul edilen Tilbury'deki Amazon deposunda iki milyon metrekarelik alanda yaklaşık 4 bin kişi çalışıyor.

Daha önce aynı depoda 6 aylık hamile bir kadın, saatte 120 parça paketleme hedefine ulaşamadığı ağır bir şekilde azarlanmış, başka bir hamile kadınınsa fenalaşmasına rağmen ambulans çağırmasına izin verilmemişte.

The Daily Mail'le konuşan şirketin sözcüsü, "Tilbury sipariş karşılama merkezi güvenli ve olumlu bir iş yeridir. Güvenlik 1 numaralı önceliğimizdir ve çalışanlarımızın refahını son derece ciddiye alıyoruz" dedi.

Tilbury deposu 7/24 durmadan çalışan bir tesis.