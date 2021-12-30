Yoğun bakım hastasına cinsel saldırıda bulunan şahsa 9 yıl hapis cezası verildi

Zeytinburnu’nda bir hastanede koronavirüs nedeniyle yoğun bakım servisinde tedavi gören Z.A. isimli kadına cinsel saldırıda bulunan hasta bakıcı hakkında cinsel saldırı suçundan 9 yıl hapisle cezası kararı verildi. Saldırganın ismi ajanslar tarafından 56 yaşındaki "N.Ö." olarak servis edildi.

Saldırgan son savunmasında kendisini “Bir gaflete düştüm, üzgünüm” diye savundu.

21 Mayıs 2021 tarihinde koronavirüs nedeniyle hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören kadın hasta Z.A’ya cinsel saldırıda bulunurken odaya başka bir sağlık memurunun girmesi üzerine yakalandır ve hastadan uzaklaştırıldı. Hastanın şikayetçi olması üzerine N.Ö. hakkında 15 yıla hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İHA'nın haberine göre Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu saldırganla avukatı hazır bulundu. Duruşmada sanık avukatı “Gelen raporda mağdurun bilincinin açık olduğu yazmaktadır. Müvekkilim suç işlemek amacıyla odaya girmemiştir. Bakımını üstlendiği çocukları vardır. Ceza alırsa onların da hayatı kararacaktır. Tahliyesini ve beraatini talep ediyorum” şeklinde saldırganı savundu.

Mahkeme cinsel saldırganın 9 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verirken sanığın hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına da karar verildi.