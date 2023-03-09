YKS'de ikinci dönem konuları olmayacak

YKS'de bu yıl ikinci dönem konuları olmayacak. Yükseköğretim Kurulu kararı, ÖSYM'ye bildirildi.

Haber Merkezi

Yükseköğretim Kurulu, üniversite adaylarının 17-18 Haziran 2023’de yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) 12. sınıf ikinci dönem müfredatından muaf tutulmasına karar verdi.

Karar ÖSYM’ye bildirilerek uygulamaya konuldu.

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