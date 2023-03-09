Yükseköğretim Kurulu, üniversite adaylarının 17-18 Haziran 2023’de yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) 12. sınıf ikinci dönem müfredatından muaf tutulmasına karar verdi.
Karar ÖSYM’ye bildirilerek uygulamaya konuldu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
YKS'de ikinci dönem konuları olmayacak
YKS'de bu yıl ikinci dönem konuları olmayacak. Yükseköğretim Kurulu kararı, ÖSYM'ye bildirildi.
Haber Merkezi
Yükseköğretim Kurulu, üniversite adaylarının 17-18 Haziran 2023’de yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) 12. sınıf ikinci dönem müfredatından muaf tutulmasına karar verdi.
Karar ÖSYM’ye bildirilerek uygulamaya konuldu.