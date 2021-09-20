Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) birinci ek yerleştirme için tercih işlemlerinin bugün başladığını duyurdu.
Aygün şöyle yazdı:
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YKS ek yerleştirme tercihleri başladı
ÖSYM Başkanı Aygün, 2021 YKS birinci ek yerleştirme için tercih işlemlerinin 20-23 Eylül’de yapılabileceğini duyurdu.
Haber Merkezi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) birinci ek yerleştirme için tercih işlemlerinin bugün başladığını duyurdu.
Aygün şöyle yazdı: