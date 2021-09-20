YKS ek yerleştirme tercihleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) birinci ek yerleştirme için tercih işlemlerinin bugün başladığını duyurdu.

Aygün şöyle yazdı:

"Tercihlerinizi 20-23 Eylül tarihleri arasında ‘http://ais.osym.gov.tr’ sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim. Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak.

İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek. Birinci ek yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, TYT sınav puanı (140, 150) aralığında olan adaylar ile AYT/YDT sınav puanı (170, 180) aralığında olan adayların yerleştirme puanları adayların sonuç belgelerine yansıtılacak."