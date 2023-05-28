Yine usulsüzlük yine Ümraniye: Mükerrer oy kullanmak isteyen polise TKP'li avukatlar engel oldu

Ümraniye'de bulunan İstanbul Ticaret İlkokulu 3026 no'lu sandıkta bir polis memuru, '142 belgesi'ni teslim etmeden hem kendi adının listede olduğu sandıkta hem de başka bir sandıkta oy kullanmaya çalıştı.

TKP'li avukatlar '142 belgesi'nin sandık kuruluna teslim edilmesini sağladı. Ayrıca adının listede olduğu sandıkta da ilgili kişinin hanesine çarpı atıldı.

Aynı okuldaki 3008 no'lu sandığa ait seçmen listesinde çeşitli nedenlerle 9 kişinin oy kullanamayacağı işaretliyken, kapıdaki listede 8 kişinin işaretli olduğu fark edildi.