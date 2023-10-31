Yine sağlıkta şiddet: Bursa'da kadın doktoru darp eden hasta yakını tutuklandı

Bursa Şehir Hastanesi'nde Hematoloji Polikliniği'nde görevli Uzm. Dr. Nihan Alkış, dün poliklinikte bir hastasını muayene ederken odasına başka bir hastanın yakını Tayfun E. (30) girdi.

AA'da yer alan habere göre, bu kişi, Alkış'a başka bir hekimin odasını sordu. Söz konusu doktorun polikliniğini bilmediğini belirten ve hasta yakınından dışarı çıkmasını isteyen Alkış, Tayfun E. tarafından darp edildi.

Hasta yakınının yumruk atması sonucu yaralanan Alkış, gözetim amacıyla Beyin Cerrahi Servisi'ne yatırıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Tayfun E, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Tayfun E, Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadesinde, “Ben içeri girdim, 'Kapıda yazan doktorla içerideki doktor aynı mı?' diye sordum. O da bana 'Git kapıda yazana bak' dedi. Çıktım, tekrar odaya yöneldiğimde kapıyı sertçe açtım, kapının arkasındaymış, ittirdim ama vurmadım" dedi.

İfadesinin ardından hakimliğe sevk edilen Tayfun E. "kamu görevlisine karşı görevi sebebiyle kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.

Saatte 2 beyaz kod bildirimi

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre; 2023’ün ilk 6 ayında “beyaz kod” sistemine 9 bin 35 adet sağlıkçının başvurduğu ve 7 bin 66 başvurunun da hukuki yardım kapsamında değerlendirildi. Beyaz kod hastane çalışanlarının saldırıya maruz kalmaları durumunda güvenlik güçlerinin aranmasına deniliyor.

2023’ün ilk 6 aylık döneminde ortalama günlük 50, saatte 2 beyaz kod bildirimi yapıldığı belirlendi.

'Giderlerse gitsinler' demişti, kadrolar boş kaldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Giderlerse gitsinler” dediği hekimlerin, ağır çalışma koşulları ve şiddet gibi faktörler nedeniyle yurt dışına göçü devam ediyor. 2023’ün ilk dokuz ayında Türk Tabipleri Birliği’ne yurtdışına gitmek için “iyi hal belgesi” başvurusu yapanların sayısı 2 bin 295’e ulaşırken, devlet hastanelerine atamalarda kadrolar boş kaldı.

Sağlık Bakanlığı bu yıl iki kez hekim ilanına çıktı. Yaklaşık 3 bin boş kadrosu olan bakanlık, ilkinde 39, ikincisinde 774 atama yapabildi. Çocuk bölümlerinin çoğunlukta olduğu 22 branşsa kimse tarafından tercih edilmedi.

Tercih sonuçlarına göre 31 branş için doluluk oranı yüzde 20-50 arasında kalırken sadece 5 branşın doluluk oranı yüzde 50’nin üstüne çıkabildi. Tercih sonuçlarına göre çocuk göğüs hastalıkları bölümü için açılan beş kadroya, el cerrahisi için açılan 12 kişilik kadroya yerleşen yok. Çocuk hematolojisi ve onkolojisi bölümünde açılan 13 kadroya bir kişi yerleşirken, kulak burun boğaz hastalıklarında açılan 123 kadroya 23 kişi yerleşti.