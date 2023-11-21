Yine KYK yine skandal: Aynı yurtta iki asansör düştü, öğrenciler mahsur kaldı

Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsünde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Emine Şerife Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda aynı gün içerisinde iki asansör arızası yaşandı.

Yurdun A Bloğunda meydana gelen arızalarda asansörlerden biri zemin kata düşerken, diğeri dördüncü kattan aşağı kaydı. Asansördeki öğrenciler bir süre mahsur kaldıktan sonra çıkarıldı. Olayda yaralanan olmadı.

Aynı yurtta 6 Kasım tarihinde de benzer bir arıza yaşanmış, bozulan asansör kullanıma kapatılmıştı.

'Pişkince öğrencinin yüzüne gülüyorlar'

Hacettepe Dayanışma Ağı'ndan yapılan açıklamada asansörlere yapılan bakımların yetersiz olduğu vurgulanarak, ''Can güvenliğimiz için olan endişemiz sürüyor'' denildi.

Yurt yöneticilerinin yaklaşımlarının sorunu çözmekten uzak olduğunu kaydeden öğrenciler, yayımladıkları açıklamada ''Güya bakımlar yapılıyor ve bir sorun yok deniliyor. Pişkince öğrencinin yüzüne gülüyorlar. Ciddiye alınmaksızın diken üstünde yaşamaya mahkum edildik... Bu düzen değişmeden endişelerimiz ve geçmişteki acılarımız geçmeyecek'' ifadelerine yer verdi.

Emine Şerife Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda 2 asansör düştü. Arkadaşlarımızın sağlığına bir şey olmadı ancak can güvenliğimiz için olan endişemiz sürüyor! Haftalardır Dayanışma Ağı olarak uyarıyoruz ancak nafile. Güya bakımlar yapılıyor ve bir sorun yok deniliyor. + pic.twitter.com/PWFqc4AS3I — Hacettepe Dayanışma Ağı (@hudayanismaagi) November 21, 2023

Bakan çareyi 'karekod'da buldu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK yurtlarındaki asansör kazaları hakkında, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından mühendislerin görevlendirildiğini açıklamış, "Bütün yurtlar tek tek dolaşılıyor, asansör sistemleri kontrol ediliyor. Asansör sözleşmeleri de mercek altına alındı" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan, nerdeyse gün aşırı yaşanan asansör arızalarına ''karekod uygulamasıyla'' çözüm bulacaklarını söyleyerek, ''Oradan öğrenci her şeyi şeffaf şekilde görecek" demişti.