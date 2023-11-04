Yine KYK yine asansör arızası: İki öğrenci mahsur kaldı, arkadaşları protesto etti

Muş'ta bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Sultan Alpaslan Kız Yurdu'nda öğrenciler yeni bir asansör faciasıyla burun buruna geldi.

Bakımı geçen hafta yapıldığı belirtilen asansör iki katın arasında asılı kaldı. Asansörde mahsur kalan iki öğrenciyi güvenlik görevlileri kurtardı. Astım hastası olan öğrencilerden biriyse kriz geçirdi. İki öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Arızaya tepki gösteren öğrenciler ''Bu mu sizin bakımı yapılmış asansörünüz'' diye sordu.

Öğrenciler protesto etti: 'Katil KYK!'

Olayın ardından yurt önünde toplanan yüzlerce öğrenci, yaşananları ''Katil KYK!'' sloganıyla protesto etti.

''Susma sustukça sıra sana gelecek'' diyerek arkadaşlarını eyleme davet eden öğrenciler, yurt yönetimini istifaya çağırdı.

'Hızlıca önlem alınmalı'

Asansörlerin denetlenmesinin yurt yönetiminden daha önce talep edildiğini aktaran öğrenciler, soL'a yaptıkları açıklamada şunları söyledi:

"Geçen hafta Aydın'da kaybettiğimiz öğrenci arkadaşımızdan sonra yurt müdürüne asansörlerin kontrol ettirilmesi için çağrıda bulunmuştuk. Sonra görevliler gelip asansörleri kontrol etmişti. Ancak bugün yaşanan olaydan sonra endişelerimiz arttı.

İki arkadaşımız asansörde kaldı. İkisin de durumu iyi, ikisi de kurtarıldı fakat birinin astımı olduğu için fenalık geçirdiğinden dolayı hastaneye kaldırıldı. Ama onun da durumunun iyi olduğunu biliyoruz.

Yurt bahçesinde olayın meydana gelmesinin ardından bir yürüyüş gerçekleştirdik. Buradaki amacımız benzer olayların yaşanmaması ve kötü şeylerin başımıza gelmesine müsaade etmeden önlemlerin alınması.

Evet bir şey olmadı belki ama buna sığınmasın idareciler. Hızlıca önlem alınmasını rica ediyoruz."