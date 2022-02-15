Yine aynı masa: Putin ve Scholz görüşüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz Moskova’da bir araya geldi. Geçen hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la bir araya gelen Putin, Olaf Scholz’ün Almanya Şansölyesi seçilmesinden sonra ilk kez bir araya gelmiş oldu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kremlin Sarayı’nda gerçekleşen toplantı öncesinde Scholz’e, “Sizinle tanışmaktan, sizi Moskova'da kabul etmekten memnunum. Almanya'nın genel olarak ve özellikle Avrupa'da öncelikli partnerimiz olduğunu hemen belirteyim” dedi. Almanya Devlet Başkanı Olaf Scholz ile önemli konuları ele alacaklarını söyleyen Putin, “Görüşmemizin önemli bir bölümünü Avrupa'daki güvenlik durumu ve Ukrayna çevresindeki olaylarla bağlantılı konulara ayıracağız" şeklinde konuştu.

Putin konuşmasında Rusya-Ukrayna krizi ve geçen hafta Fransa Cumhurbaşkanı Macron’la görüşmesini de hatırlatarak, “Geçen hafta Kremlin'de Emmanuel Macron'u kabul ettim ve onunla yine bu konuları istişare ettim. Tartışmamız sırasında gündeme getirilen konuların özü hakkında sizi bilgilendirdiğini biliyorum. Neler olduğuna dair sizin değerlendirmenizi de duymak faydalı olur” dedi.

Toplantı öncesinde Almanya Şansölyesi Scholz, Almanya ve Rusya arasındaki “çok düzenli ticari ilişkilerden” övgüyle bahsetti. Scholz başbakanlık görevine yeni başladığını hatırlatarak, "Görüşmemizin gerçekleşmesine sevindim. Rusya ziyareti benim için özel oldu" dedi. Bu görüşmenin zamanlamasının da önemli olduğuna vurgu yapan Scholz, devletler arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine inandığını ifade etti. Scholz, “En önemli mesele, ülkeler arasındaki ilişkileri birbirimizle iyi müzakereler yoluyla yönetmemizdir” dedi.

Scholz, dün de Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmüştü. Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşımlarda bulunan Scholz, "Almanya Ukrayna'nın yanındadır ve Ukrayna'yı Avrupa yolunda desteklemektedir" ifadelerini kullanmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise Ukrayna'nın NATO üyeliği hedefini sürdürdüğünü açıkladı. NATO üyesi olarak ülkesinin kendisini daha güvende hissedeceğini belirten Zelenskiy, "Ne yazık ki her şey bizim elimizde değil" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı, Ukrayna Parlamentosu'nun NATO ve AB üyeliğini "ülkenin milli hedefi" olarak anayasaya eklemeye yönelik yasa tasarısını kabul etmesini hatırlattı.

Almanya, Rusya-Ukrayna krizi sonrasında kendisini zor bir konumda bulmuştu. NATO üyesi olan Almanya’nın ayrıca en önemli ticari partnerlerinden birisi de Rusya. Almanya, Ukrayna’ya destek verdiğini açıklamakla birlikte, Batılı müttefiklerinin ve özellikle ABD’nin, Kuzey Akımı 2 doğalgaz boru hattını terk etme çağrılarını olumsuz yanıtlamıştı. Kiev’den gelen askeri yardım taleplerine ise Scholz, Ukrayna’ya saldırı silahı tedarik etmeyeceğiz diyerek yanıtlamıştı.

Almanya ile Rusya’nın arası son dönemde basın kuruluşları üzerinden bir kez daha gerilmişti. Almanya, Rusya kaynaklı Russia Today’in yayınını ülkede yasaklayınca, Rusya’da Deutsche Welle’nin yayınını yasaklamıştı.

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Kiev ve Moskova ziyaretleri öncesi sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Moskova'dan acilen gerilimi düşürme sinyallerini bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

