Almanya Şansölyesi Scholz: Doğu Avrupa ülkelerinin üyeliği NATO'nun gündeminde değil

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Rusya'nın güvenlik garantisi tekliflerini kabul etmeyeceklerini söyledi, Doğu Avrupa ülkelerinin üyeliğe kabulünün NATO'nun gündeminde olmadığını savundu.

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Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, NATO'nun genişlememe konusunda Rusya'ya bir güvence vermeyeceğini ancak yeni Doğu Avrupa ülkelerinin NATO'ya üyeliği konusunun ittifakın gündeminde olmadığını söyledi.

Suddeutsche Zeitung'a konuşan Scholz, Rusya'nın NATO'nun genişlememesi için istediği güvenlik garantilerine ilişkin soruya verdiği yanıtta "Yeni Doğu Avrupa ülkelerinin NATO'ya kabulü hiçbir biçimde mevcut gündemde bulunmuyor" dedi. Scholz "Rusya bunu neden talep eder? Böyle bir güvence olamaz" ifadesini kullandı.

Scholz "Hepimiz trans-Atlantik savunma ittifakının gerekli olduğunu biliyoruz. Demokratik ülkeler olarak güvenlik alanındaki çıkarlarımızı NATO içinde konsolide ediyoruz" dedi.

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