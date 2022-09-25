Yılmaz Özdil'den emniyete 'Peker' yanıtı: 'Kız babası örgütü mensubuyuz'

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, ülkücü mafya Sedat Peker’in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur’a, Özdil'in Peker ile irtibatı olup olmadığının sorulduğunu belirtti.

Özdil "Medyadaki organize suç örgütüyle irtibatım olup olmadığını sormuşlar" başlıklı yazısında "Sayın emniyetimiz, Sedat Peker’le irtibatım olup olmadığını sormuş. Kız babası örgütü mensubuyuz" ifadelerini kullandı.

Özdil'in yazısında öne çıkanlar şöyle:

"Dünya basın tarihinde sayın medyamızın son 10 yılındaki halinden daha büyük, daha kötü, daha ölümcül organize suç örgütü var mı? Gazete köşelerinden ihaleleri, borsayı manipüle etmiyorlar mı? Kendi patronlarının rakiplerini manşetlerinden infaz etmiyorlar mı? Ekranlardan tehdit ederek, korkutarak, sindirerek, kimisinin televizyonunu, kimisinin bankasını, kimisinin fabrikasını, kimisinin madenini, kimisinin telefon şirketini, kimisinin enerji şirketini, kimisinin otelini elinden almadılar mı? Organize suç örgütü daha nasıl olur kardeşim?

Sayın emniyetimiz, Sedat Peker’le irtibatım olup olmadığını sormuş. Daha önce açıklamıştım ama, bir de buradan yazılı olarak vereyim. Kız babası örgütü mensubuyuz."