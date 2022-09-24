'Sedat Peker'in elindeki araçlar ortadan kaldırıldı, suskunluğa gömülecek'

Halk TV'de yayımlanan "Perdenin önü arkası" programında konuşan İsmail Saymaz, ülkücü mafya Sedat Peker'in son durumunu anlattı. Saymaz, "Sedat Peker'in uzun bir sessizliğe gömüleceğini" söyledi.

Peker'in iade sürece ile ilgili de ihtimalleri sıralayan Saymaz, Peker'in hangi ülkeye iade edileceğinin kesin olmadığını söyledi.

Saymaz'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Emre Olur ifadesinde Sedat Peker'le son iki karşılaşmasını anlatıyor. İfadesinde en dikkat çeken yerler de orası. Ayın 12'inden Tiran'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor, 14'ü ve 15'i akşamı Sedat Peker'in kaldığı villaya gidiyor. Marina Maall denilen bir bölgede bir villada kalıyormuş, özel güvenlikler tarafından korunuyormuş.

Sedat Peker Birleşik Arap Emirlikleri'nde dijital bir tecride maruz kaldığını, ne kendi hesabından ne kurdurduğu 'deliçavuş' ya da 'uzunçavuş' adlı hesaplardan, ne de Emre Olur gibi bir çalışanının hesabından ne bir gazetecinin ne de dünyanın herhangi bir yerinde x bir kişinin hesabından paylaşım yapmaması konusunda sıkı sıkıya uyarıldığını, eğer paylaşım yaparsa Birleşik Arap Emirlikleri'nden deport edileceği Emre Olur'a söylenmiş.

İade edilirse nereye gönderilecek?

Sedat Peker dış dünya ile temasını ya Emre Olur üzerinden kuruyordu ya da bazı gazetecilere demeç veriyordu. Ya da kendisi dolaylı hesaplar üzerinden açıklama yapıyordu. Bütün bunlar son buldu. Emre Olur'un Türkiye'ye getirilmesi ile beraber bence Sedat Peker uzun bir suskunluğa gömülecek. Bence anca avukatları üzerinden hakkındaki iddialara hukuki yanıtlar verebilir. Ben tekrar tweet atabileceğini, retweet yapabileceğini açıklama yapabileceğini zannetmiyorum. Bu ihtimal büyük ölçüde kalktı.

Kendisi seçime 2 ay kala çekeceğini söylediği video da dahil bu ve benzer eylemleri bu şartlar altında yapamaz. O halde şartları değiştirmesi gerekir. Birincisi bunun için oradan deport edilmeyi göze alması gerekir. Kendisi orada tek başına değil. Çocuklarının da olduğu mahiyetinin oradan alınmasını göze alması gerekir. 10-15 kişiler. Bu zor, riskli. Bir de nereye deport edileceği de muamma. Türkiye'ye mi? Son geldiği yere mi? Birleşik Arap Emirlikleri'ne Türkiye'den değil Fas'tan gitti, Fas'a da Türkiye'den gitmedi, Arnavutluk'tan gitti.

Peki başka bir ülkeye geçebilir mi? Yasal olarak geçemez. Çünkü pasaportu iptal edildi. Türk pasaportu kullanıyordu, iptal edildi. Kaçak geçebilir mi? Hayır. Tek başına olsa belki. Ama gözetim altında yaşayan, -takip edilen, belli bir mahiyetiyle birlikte gezen birinin öyle kaçak bir şekilde Dubai'den çıkması da mümkün değil.

'İnterpol Başkanı seçilmeden önce Soylu ile görüştü'

Bu durumda, bir ihtimal kalıyor. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin diplomatik ilişkilerinin bozulması... O da yakın gelecekte mümkün görünmüyor. Mevcut İnterpol Başkanı Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı ve onun İnterpol'un başına gelmesinde en büyük desteği Türkiye Cumhuriyeti verdi. Seçilmeden önce Türkiye'deydi ve Bakan Soylu ile görüştüler.

Bizim Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerimiz Sedat Peker'den sonra düzeldi. Sedat Peker ona vesile oldu. Biz 15 Temmuz'dan sonra Birleşik Arap Emirlikleri ile olmazı düşünüyorduk. 'Şerefsiz' diyerek onlara hakaret ettik. Sedat Peker vesilesi bizi yakınlaştırdı ve barış imzalandı. Türkiye'nin bu adımları Birleşik Arap Emirlikleri'nin tutumunu değiştirmiş olabilir. Ve unutmayalım İnterpol Başkanı Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı.

Sedat Peker'in statüsü neye göre değişiyor, ifadesi alınacak statüsünden dünyanın her yerinde aranıyor şekline çevrilmesine sebebiyet verdi. Bu İnterpol başkanının vatandaşı olduğu ülke açısından şunu gerektirir. Türkiye'ye iadesi gibi bir sonucu gerektirir. Bunu uygularlar mı bilemiyorum. O başka bir politik süreç. Her zaman da kırmızı bülten yakalayıp iade etmiyorlar. Türkiye çok sayıda kırmızı bülten ilan etti ama kimseyi göndermediler. Bundan sonra ben Sedat Peker'in suskunluğa gömüleceğini düşünüyorum. Elindeki araçlar büyük ölçüde ortadan kaldırıldı. Emre Olur'un iadesine buna işaret ediyor."