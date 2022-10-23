Yılmaz Özdil: Muhalefet AKP'lilerden, iktidar dönek muhaliflerden medet umuyor

Siyasi partiler arasındaki geçişlere değinen Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, "Şu anda muhalefette AKP'den fazla AKP'li var, iktidarda AKP'liden fazla muhalif var" ifadelerini kullandı.

Özdil, "Siyasi mutasyon" başlıklı yazısında konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Muhalefet, Türkiye'yi AKP'den kurtarmak için AKP'lilerden medet umuyor, AKP'ye oy vermeyen seçmenlerden AKP'lilere oy istiyor. İktidar, koltuğunu korumak için dönek muhaliflerden medet umuyor, muhalefete oy vermeyen seçmenlerden dönek muhaliflerle güvenoyu istiyor. Bu siyasi mutasyonun kazanan bir partisi illa ki olacak. Ama, vatandaşın kazanıyor olabilmesi mümkün mü?"