Hande Fırat: Kılıçdaroğlu ve Akşener TOGG’un törenine davet edilmiş

Hürriyet yazarı Hande Fırat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in TOGG'un 29 Ekim'de yapılacak törenine davet edildiğine dair duyumlar aldığını aktardı.

Fırat, "Beyin Zarı’nın merkezine girdik" başlıklı yazısında, "Davete icabet olursa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kemal Bey’e bir TOGG hediye etmesi sürpriz olmaz" ifadelerini kullandı.

Fırat'ın yazısındaki ilgili kısım şöyle:

"Şimdi sıkı durun, kulislere yansıyan o duyum geliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da TOGG’un 29 Ekim’de yapılacak törenine davet edilmiş. Sadece o değil Millet İttifakı’nın ikinci büyük ortağı İYİ Parti Lideri Meral Akşener’e de davetiye gitmiş.

TOGG sadece bir otomobil değil, girişimcilik, teknoloji ve inovasyonun buluştuğu fikri mülkiyet hakları tamamen Türkiye’ye ait, doğuştan elektrikli bir otomobil. 29 Ekim’de seri üretime hazır hale gelen araçların banttan indirilmesi ise tarihi olacak.

Törene son dönem teknolojiye ilgisi dikkat çeken Kılıçdaroğlu ve Akşener katılacaklar mı, göreceğiz. Ancak davete icabet olursa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kemal Bey’e bir TOGG hediye etmesi sürpriz olmaz."