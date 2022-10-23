Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li belediye başkanlarına: Telefonlarınız dinleniyor

CHP’li belediye başkanları Sivas’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla çalıştay düzenledi. Ortak projelerin, kış döneminin ve yaklaşan seçimlerin ele aldığı çalıştayda; belediye bütçelerinin yönetimi, iletişim stratejileri gibi birçok çok alanda da sunum yapıldı. Çalıştay, Kılıçdaroğlu’nun basına kapalı olarak gerçekleştirdiği toplantıyla sonlandı.

CHP kurmaylarından edinilen bilgilere göre; Kılıçdaroğlu toplantıda belediye başkanlarına sosyal yardımlarla ilgili önerilerde bulunarak, “Yoksullara pozitif ayrımcılık yapın. Emeklilere, yoksullara, engellilere büyük özen gösterin. Hiçbirinin aç kalmasına izin vermeyin” talimatını verdi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre; örgütlerle belediyeler arası çıkan uyuşmazlıklarla ilgili başkanları uyardığı öğrenilen Kılıçdaroğlu’nun “Bir uyuşmazlık olursa herkes kendi işine bakacak” dediği kaydedildi.

'Gizli kapaklı işimiz yok'

Belediye başkanlarını telefonlarının dinlendiğine yönelik uyardığı da belirtilen Kılıçdaroğlu’nun “Telefonlarınız dinleniyor. Ancak gizli kapaklı bir işimiz olmadığı için bu konuda da endişeleneceğimiz bir şey yok” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Altılı masa çalışmalarıyla ilgili de konuştuğu belirtilen Kılıçdaroğlu’nun “İki farklı komisyon kurduk. Birisi hükümet programı gibi bir program hazırlayacak. Diğeri de yol haritasını çalışacak” dediği öğrenildi. Öte yandan; Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü konusuyla ilgili başkanlara yorum yapmadığı kaydedildi.