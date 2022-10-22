Bekir Bozdağ: Kılıçdaroğlu, başkanlık sistemi sayesinde helalleşmeyi öğrendi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımızın dönüştürücü gücü çok yüksek. Şimdi bu Kılıçdaroğlu, AK Parti sayesinde, başkanlık sistemi sayesinde helalleşmeyi öğrendi. Öğrettik Allah'ın izniyle şimdi yetmedi seyit olduğunu etrafındakiler yayıyor, seyitliği de övmeye başladı." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Bozdağ, "Yetmedi Kur'an kursuna gitmeden hafız olduğunu söylüyorlar, hafızlığıyla da övünmeye başladı. Yani Tayyip Bey sadece Türkiye'yi değil değişmez olan CHP'nin bu kodlarını da Allah'ın izniyle değiştiriyor, bu değişim devam edecek. Yeni yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı Malatyalıların iradesiyle olacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ, "Allah'ın izniyle 17-25 Aralık ihanetini de darbe teşebbüsünü de 27 Nisan e-bildirisine de Cumhuriyet mitinglerini de daha nice kasırgayı, badireyi, siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim, bunun doğurduğu güven ve aziz milletimizle beraber aştık bugünlere geldik." derken şöyle devam etti:

"Şimdi yaşanan bazı sıkıntılar var. Emin olun bunları yine liderimizle AK kadrolar, Cumhur İttifakı aşacaktır."

'Kaostan beslenen herkes eskiye dönmek istiyor'

"Kaos olursa, kriz olursa koalisyonda bize de yer çıkar' diye bekliyorlar" diyerek muhalefete yüklenen Bozdağ şu ifadeleri kullandı:

"Bakın bir örnek vereceğim. Malatya'nın evladı Cumhurbaşkanımız rahmetli Turgut Özal Türkiye'ye çağ atlatan nice reformların altına imza attı. Ondan sonra Türkiye'de ne yapıldı, yeni bir dönem açtılar. 18 Kasım 2002 biz geldik. Bu dönemde 10 yılda tam 9 hükümet Türkiye'ye gelmiş. 5 Nisan 1994 ekonomik krizi olmuş, 28 Şubat darbesi olmuş, 21 Şubat 2001 ekonomik krizi olmuş. Ben şimdi Malatyalı kardeşlerime soruyorum, bir ülkede 10 yılda 9 hükümet gelir, 9 hükümet gider, 2 ekonomik kriz, 1 darbe olursa o ülkede siyasi istikrar, güçlü iktidar olur mu, o ülkede iyi yönetim olur mu, o ülkede güven olur mu? Olmaz. Onun için istikrarsızlıktan, krizden, koalisyondan, kaostan beslenen herkes eskiye dönmek istiyor. 'İstikrarsızlık olursa bize ekmek doğar, kaos olursa, kriz olursa koalisyonda bize de yer çıkar' diye bekliyorlar."

'Bugün Türkiye huzur ve güven içerisinde'

Bugün Türkiye'nin "huzur ve güven içerisinde" olduğunu savunan Adalet Bakanı, şunları kaydetti:

"Eğer pandemi sürecinde başkanlık sistemi olmasaydı, Ukrayna-Rusya savaşı devam eden ortamda parlamenter sistem olsaydı, enflasyonun, ekonominin bütün dünyada herkesi etkilediği dönemde acaba eski Türkiye'nin kodlarıyla yönetilen bir Türkiye olsaydı şimdi kaç başbakan istifa ederdi, kaç hükümet değişirdi? Bakın parlamenter sistemin merkezi İngiltere'de daha iki ay olmadı, 2 başbakan değişti. Burada kazanç olur mu? Onun için birliğimizin, dirliğimizin hedefe konduğunu, siyasi istikrarımızın hedefte olduğunu asla unutmayacağız. Bugün Türkiye huzur ve güven içerisinde. Ukrayna'nın en kudretli insanı olsanız bir kıymeti var mı? Suriye'nin başkanı olsanız bir önemi var mı? Afganistan'ın en zengini olsanız bir kıymeti var mı? Irak'ta en güçlü olsanız bir anlamı var mı? Ailenizle huzur içinde bir kahvaltı yapamadığınız yerin size bir katkısı olabilir mi? Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, birliğimizi dirliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Amerika'nın, AB'nin, başkalarının gündemiyle Türkiye'de yol almak isteyenlere izin ve fırsat vermesin. Ben eminim Malatyalılar buna izin vermeyecektir."