AKP'li Özhaseki: Erdoğan gitsin de ne olursa olsun anlayışındalar

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen AKP Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda konuştu. Özhaseki burada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun anlayışındalar. Peki siz ne yapacaksınız? Hangi ekonomik programı uygulayacaksınız? Sosyal olaylara bakışınız nedir?" dedi.

'Hepsinin dünya görüşleri ayrı ama motivasyon kaynakları tek; AK Parti gitsin ne olursa olsun'

DHA'nın haberine göre toplantıda konuşan Özhaseki, muhalefeti eleştirerek, "Askeri alanda yapılan yatırımlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Devam ettirecek misiniz? Durduracak mısınız? Bakanlık bölüşümünde HDP'ye hangi bakanlığı vereceksiniz? İçişleri mi, Milli Savunma mı, neyi vereceksiniz? Bunları bir konuşsanıza. Hayır, yok. Yıkım ekibi gibi. Yolda görseler birbirlerine selam vermezler. Bir gün olsun birinin çayını içmeye hayatta gitmemişlerdir. Hepsinin dünya görüşleri ayrı ama motivasyon kaynakları tek; AK Parti gitsin ne olursa olsun" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: 'Her hafta ortalama 2 yalan söylüyor'

Konuşmasının devamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Özhaseki, "Nasıl bir genel başkan ki 11 sene önce iş başına gelmiş, her hafta ortalama 2 yalan söylüyor, senede 100 yalan eder. 11 senede 1100 yalan eder. Bir tanesini daha ispatlayamadı." dedi.

Özhaseki şöyle devam etti:

"Herhalde Cumhuriyet Halk Parti'li kardeşlerim soruyorlardır, 'Nasıl bir muhterem genel başkanımız var ki haftada 2 yalan söylüyor, daha birisini ispatlayamadı' diye. Geçen hafta Meclis'ten bir yasa çıktı. Cumhuriyet Halk Partililer hopladılar, eylemler yaptılar. 'Sansür yasası' diyorlar. Baştan sona okudum. Ne var orada diyeceksiniz? 'Yalan söylemeyin, iftira atmayın, toplumu tahrik etmeyin, yaparsanız bunun cezası var' diyor. Niye kızıyorsunuz? Yalan söylemeyin, iftira etmeyin kimseye, yapmayın bunu ama sermayelerinden gidiyor. Bunların bütün sermayesi yalan üzerine kurulu. Sermayeleri gidince iş karışıyor."