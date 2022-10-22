Erdoğan: Güçlü bir ailede LGBT diye bir şey olabilir mi?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda faiz lobileri çökmeye başladı ve artık faizde tek haneli rakama doğru iniyoruz. Özel sektör bankaları da faizlerini düşürmeye başladı" dedi.

Malatya'da Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması'nda konuşan Erdoğan, "Anayasa Mahkemesinin kapısında nöbet tutanlara rağmen başörtüsü meselesini çözüme kavuşturduk. Faiz lobilerinin sözcülüğünü yapan mandacı ekonomistlere rağmen Türkiye'yi büyüttük" derken, tüm bunları "elitlerin, faşist, baskıcı, yasakçı tavrına rağmen başardıklarını" söyledi.

'Hangi siyasi partiler bunlarla iş tutuyorlar görüyorsunuz'

"Muhalefete sorunun değil çözümün parçası olun diye çağrı yaptık yine yapıyoruz" diyen Erdoğan şöyle devam etti:

"Amacınız şov değilse, gerçekten dürüstseniz kanun teklifleri ile oyalanmak yerine anayasa değişikliği ile kalıcı olarak çözelim. Olmadık bahane ve şartlar sunarak ipe un sermekten vazgeçin. Güçlü aile güçlü millet demektedir. Türkiye genelinde LGBT diyorlar, güçlü bir ailede LGBT diye bir şey olabilir mi? Olamaz. Hangi siyasi partiler bunlarla iş tutuyorlar görüyorsunuz. Biz de o yok. Milli iradenin temsilcileri sıfatıyla sapkın, sapık düşüncelerden koruyalım."

Erdoğan, "Milletimizi sapkın ve sapık akımların saldırılarından beraberce koruyalım" derken diğer siyasi partileri 2023 seçimi öncesi "tarihi bir uzlaşmaya imza atmaya" çağırdı.

Malatya'daki projelerin toplam yatırımının 8 milyar lirayı geçtiğini kaydeden Erdoğan, "Bizim siyaset anlayışımızda, siyasi görüşünden dolayı dışlama yoktur. 85 milyonun her bir ferdi bizim öz kardeşimizdir. Her birey birinci sınıf vatandaşımızdır. Bize oy versin veya vermesin, 85 milyonun tamamını kucaklamanın gayreti içerisinde olduk. Hak ve özgürlükler alanında da ülkemize çağ atlattık" dedi.

'İnsanımızı tek tipleşeme zorlayan bir anlayış hakimdi'

Kendi iktidarlarından önce ülkede "yokluk" olduğunu ifade eden Erdoğan şunları kaydetti:

"Bizden önce Türkiye yokluk ve belirsizliklerin kol gezdiği bir yerdi. Toplumun farklı kesimleri sosyal ve siyasi hayattan dışlanmışlardı. Kürt kardeşlerimiz bir yandan bölücü terör örgütü diğer tarafta faşist cendere içinde kalmışlardı. Eğitimden sosyal hayata kadar pek çok alanda insanımızı tek tipleşeme zorlayan bir anlayış hakimdi."