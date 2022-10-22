Erdoğan: Başörtüsü konusundaki anayasa değişikliğini Meclis'e göndereceğiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da Battalgazi Devlet Hastanesi, Hekimhan Tünelleri, Kuru Kayısı Lisanslı Depo ve Borsası ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’ne katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"CHP Genel Başkanı başörtüsü tartışmasını açtı. Biz kadınlarımızı ayırmadık ama birileri hala aşabilmiş değil. Başörtüsü konusundaki anayasa değişikliğini Meclis'e göndereceğiz. İlk defa açıklıyorum. Sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim. parlamentoda bu iş çözülmüyorsa millete götürelim, kararı millet versin.

Sapkın akımlara karşı ailenin korunmasını içeren bir anayasa değişikliğinin hazırlığına başladık. Sunacağımız teklif yeterli çoğunluk sağlanarak kabul edilirse Türkiye için önemli bir kazanım olacaktır.

(Kılıçdaroğlu'na) Malatya'dan tekrar sesleniyorum, ya aday olup karşımıza çık ya da adayın kimse söyle onu bilelim.

Faiz inşallah tek haneli rakama inecek. Faiz zulmünden yatırımcılarımızı, vatandaşımızı kurtaracağız." (AA)