Yılmaz Özdil hedef alındığı paylaşım için CHP'yi işaret etti

CHP'nin vizyon toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyukladığı görüntüyü sosyal medya hesabından “Heyecan verici bir toplantı oldu…” notuyla paylaşan Yılmaz Özdil, gelen çok sayıda tepkinin ardından bugün bir yazı kaleme aldı.

Kendisine yönelik hakaret içerikli mesajların bir bölümünü paylaşan Özdil, görüntü için CHP'yi işaret etti, şu ifadeleri kullandı:

Jeremy Rifkin konuşurken, Chp'nin yayın rejisi şak diye Kılıçdaroğlu ve eşini ekrana getirdi, o görüntüyü naklen yayınladı, izleyen herkes gördü.

Ben o fotoğrafı bizzat Chp televizyonundan aldım.

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Chp'nin bu kadar önem verdiği, günlerdir bangır bangır çağrı yaptığı, tüm Türkiye'yi ekran başına davet ettiği tarihi vizyon toplantısında -göz göre göre- o görüntü niye ekranlara getirildi?