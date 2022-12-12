Yıllıklandırılmış cari açık 4 yılın zirvesinde

Ekonomide cari açıkta artış serisi Ekim ayında da devam etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Ekim ayında cari denge 359 milyon dolar açık verdi. Böylelikle aylık cari açık serisi 12. aya ulaştı.

Yıllıklandırılmış cari açık 43,5 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu, 2018'den bu yana kaydedilen en yüksek yıllıklandırılmış cari açık oldu.

Ocak-Ekim döneminde ise cari açık 38,2 milyar dolar oldu. Çekirdek cari denge Ekim'de 8,64 milyar dolar fazla verdi. TCMB verilerine göre, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6,46 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 6,7 milyar dolar olurken bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5,2 milyar dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ekim ayına ilişkin dış ticaret verilerine göre, dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 421,7 artarak 1,51 milyar dolardan, 7,87 milyar dolara yükselmişti.