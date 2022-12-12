Türkiye asgari ücrette Avrupa'da sonlarda: 8 bin TL bile kurtarmayabilir

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 7 Aralık'ta yapıldı.

Asgari ücret pazarlığına açlık sınırı olan 7 bin 785 liradan başlatan Türk-İş'in 8 bin TL'ye yakın teklifleri değerlendirmesi bekleniyor. Bakanlığın yaptığı araştırmanın sonucuna göre ise ortak beklenti 7 bin 845 lira oldu.

Sözcü'den Deniz Bilici Göçmen'in haberine göre, mevcut 5 bin 500 liralık (279 avro) net asgari ücretle Avrupa ülkeleri arasında sondan ikinci sıraya yerleşen Türkiye'nin 2023 asgari ücreti yüzde 45 artırılarak 8 bin lira olarak belirlense dahi net 406 avroya kadar yükselerek ancak dördüncü sıraya çıkabiliyor.

Bu tahmine göre 9 bin 412 TL olacak brüt ücretle 478 avro olan asgari ücret bu rakamla da sıralamasını değiştiremiyor. Türkiye bu asgari ücretle Avrupa ülkeleri arasında iki sıra atlasa da yeni yılda Avrupa'da da asgari ücretlerin artırılmasıyla dibe doğru yine sıra kaybedebilir.

Türkiye, liradaki değer kaybı ve yüksek enflasyonun alım gücünü düşürmeye devam ettirmesiyle en düşük asgari ücrete sahip ülkeler arasındaki varlığını sürdürebilir.