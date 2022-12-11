AKP iktidarı kulislerinde konuşulan asgari ücreti duyurdular

TBMM Genel Kurulunda devam eden 2023 bütçe görüşmelerinin ana gündem maddelerinden biri asgari ücret oldu.

2023 yılına ilişkin asgari ücret tespitine tarafların çalışmaları sürerken, AKP kulislerinde asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması beklentisi olduğu belirtildi. Buna göre, AKP yöneticileri ve milletvekilleri yeni asgari ücretin 8 bin liranın üzerinde olmasını bekliyor.

Haber 7'de yer alan habere göre, AKP kulislerinde yapılan değerlendirmelerde asgari ücret konusunda 8 bin, 8 bin 100, 8 bin 150, 8 bin 250 ve 8 bin 300 lira rakamları telaffuz ediliyor.