Yıllardır hizmete giremeyen devlet hastanesine icra geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2017 yılında yapımına başlanan 150 yataklı Bodrum Devlet Hastanesi, iki yıl önce yapılan ikinci ihalenin ardından verilen sürede yine bitirilemedi.

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, hastanenin bitirilmesi beklenirken, İstanbul merkezli bir elektrik şirketinin 2020 yılından kalan 348 bin TL’lik alacağını tahsil etmek için hastanenin jeneratörüne icra işlemi başlatarak haciz koydurduğu ortaya çıktı.

Perşembe günü gerçekleştirilen haciz işleminin ardından Devlet Hastanesi'nin jeneratörüne el konularak alacaklı firmanın lehine yediemine teslim edildiği ortaya çıktı.

Mayıs ayında hizmete girecekti

Nisan-Mayıs 2022 aylarında hizmete girmesi beklenen hastanenin 58 Milyon TL'ye mal olacağı açıklanmıştı. 6 bin 500 metrekarelik bir alana inşa edilen hastanede 60 poliklinik odası, 23 yataklı yoğun erişkin bakım ünitesi, 13 çocuk yoğun bakım ünitesi, 7 ameliyathane odası bulunacak. 300 arabalık açık, 30 arabalık kapalı, 6 kemoterapi bölümü, 11 adet diyaliz bölümünün olacağı belirtildi.