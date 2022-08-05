AKP'de İBB kavgası: Sürpriz bir isim gündeme geldi

AKP içinde şimdiden yerel seçimlere, özelinde ise İBB seçimlerine odaklanan isimlerin sayısı artıyor.

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Adil Karaismailoğlu'nun ardından Murat Kurum’un gözünün de İBB Başkanlığında olduğunu dile getirdi. Öte yandan sürpriz bir ismin daha gündeme geldiğini ifade etti.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

Arka Bahçe’nin sıkı ziyaretçileri bilir. Geçen ay şunu yazdım: “Söylenen o ki Erdoğan, İstanbul’un başına Adil Karaismailoğlu’nu düşünüyor.”

Ulaştırma bakanının Marmaray’daki “habersiz gibi görünen” videosunun da bu amaca yönelik bir çalışma olduğunu belirttim.

Kaçtır anlatacağım, fırsat olmadı. AKP koridorlarını iyi bilen bir kaynağım aradı ve şöyle dedi:

“Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da gözü İBB’de. O da İstanbul’u yönetmek istiyor.”

Tam ağzımdan “Desene, kabinede kavga çıkacak” sözü çıkacaktı ki, telefondaki ses ekledi:

“Biliyorsun ki, hiç yanıltmadım seni. Görürsün; ikisi de değil, çok sürpriz bir adayı olacak AKP’nin. Erdoğan fikir değiştirecek ve İBB’nin başı için başka bir ismi aday gösterecek.”

Haliyle, sordum o ismi. Size şimdilik söylememem şartıyla fısıldadı.

Evet, şu an ibre Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu’ndan yana. Ama bakalım, kaynağımın dediği gibi Erdoğan daha “sağlıklı” bir ismi düşünecek mi?