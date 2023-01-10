Yılın ilk seçim anketi açıklandı

MAK Danışmanlık’ın sahibi Mehmet Ali Kulat, Fatih Portakal’ın YouTube kanalındaki yayına katıldı.

Kulat, 61 ilde 5700 kişiyle ocak ayında görüşülerek düzenlenen anketin verilerini paylaştı.

Kulat'ın paylaştığı partilerin oy oranlarına göre Altılı Masa yüzde 45,6, Cumhur İttifakı ise yüzde 40,6 seviyesinde.

“Hangi ittifaka yakın hissediyorsunuz” sorusu yöneltilen katılımcıların yüzde 45'i Millet İttifakı, yüzde 40'ı Cumhur İttifakı yanıtını verdi.

Buna göre kararsız/protesto oylar dağıtıldığında partilerin dağılımı şöyle:

AKP yüzde 34,3

CHP yüzde 25

İYİP yüzde 15,6

HDP yüzde 8,4

MHP yüzde 6,3

DEVA yüzde 2,5

YRP: Yüzde 1,3

Gelecek Partisi yüzde 1,2

BTP: Yüzde 1,2

Zafer Partisi: Yüzde 1

Saadet Partisi: Yüzde 0,9

HÜDA Par: Yüzde 0,8

DP: Yüzde 0,4

Memleket: 0,2

TDP: Yüzde 0,1

Diğer: Yüzde 0,4

Buna göre, ‘altılı masa’ yüzde 45,6, ‘cumhur ittifakı’ yüzde 40,6 seviyesinde.

İttifak anketi

“Hangi ittifaka yakın hissediyorsunuz” sorusu yöneltilen katılımcılar şöyle yanıt verdi:

Cumhur ittifakı: Yüzde 40

Millet ittifakı: Yüzde 45

İki ittifaka da yakın hissetmiyorum: 14

Kararsız: 4

Muhalefet sorunları çözer mi?

Ankete katılanların büyük çoğunluğu ‘Altılı masa’nın iktidara gelmesi durumunda sorunları çözebileceğine inanıyor.

“Muhalefet (altılı masa) seçimi kazanırsa sorunlar çözebilir mi” sorusuna verilen yanıtların dağılımı şöyle:

Evet: Yüzde 33

Kısmen çözebilir: Yüzde 25

Hayır: Yüzde 34

Kararsız: Yüzde 8