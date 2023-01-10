Muhsin Yazıcıoğlu dosyası bir kez daha Adli Tıp'ta: Kanında zehir aranacak

Kahramanmaraş'ta 13 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu ölen BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, karbonmonoksit ve zehir iddialarının netleşmesi için harekete geçti. Yazıcıoğlu'na ait kan örneklerinin, İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu 5. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından yeniden incelenmesine karar verildi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin öldüğü helikopter kazasının üzerinden 13 yıl geçti. Ancak olayın üzerindeki sır perdesi hala aralanmadı. Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, karbonmonoksit ve zehir iddialarının netleşmesi için Yazıcıoğlu'na ait kan örneklerinin yeniden incelenmesine karar verdi.

Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopter, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'a düşmüştü. Helikopterde Yazıcıoğlu'nun dışında gazeteci İsmail Güneş, BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, Belediye Meclis Üyesi Murat Çetinkaya ve pilot Kaya İstektepe bulunuyordu. Helikopterin enkazı kazadan günler sonra bulunmuştu.

Sır perdesi kalkmadı

Kazanın üzerindeki sır perdesi aradan geçen 14 yıla rağmen hala kaldırılamadı. Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının kazadan önce bir zehre maruz bırakıldığı, helikopterin FETÖ talimatıyla ve askeri uçaklar tarafından düşürüldüğü, BBP'nin kurucu genel başkanının yanındaki çantanın ve helikopterdeki bazı kritik parçaların çalındığı ileri sürüldü.

Açılan dava ve soruşturmalar sürerken Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, karbonmonoksit ve zehir iddialarının net bir şekilde açığa çıkması için harekete geçti.

Kan örnekleri yeniden inceleniyor

Yazıcıoğlu'na ait kan örneklerinin, İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu 5. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından yeniden incelenmesine karar verildi.

Independent Türkçe'den Cihat Arpaçık'ın haberine göre, dosya ve örnekler 2023'ün ilk haftası Adli Tıp'a geldi ve inceleme başladı.

Daha önce dosya avukatlarının bu yönde talepleri olmuştu. Avukat Selami Ekici, soruşturma dosyası üzerinde "gizlilik kararı" olduğunu söylemişti. Öte yandan bu incelemenin ilk olmadığı belirtiliyor.

İlk incelemede çıkmayan karbonmonoksit ikincisinde tespit edilmişti

Cenazenin bulunmasının ardından yapılan otopsinin ardından düzenlenen raporda organ parçaları, kan ve idrar örneklerinde herhangi bir toksik madde bulunmadığı ifade edilmişti.

Otopsiye göre Yazıcıoğlu'nun ölüm nedeni "kaburga kırıkları, iç organ yaralanmasından gelişen göğüs ve batın içi kanama" olarak belirtilmişti.

Kazadan 15 ay sonra 19 Ocak 2011'de yapılan ikinci Adli Tıp incelemesinde, Yazıcıoğlu'nun kanında yüzde 13,1 karbonmonoksit bulunduğu ancak bu düzeyin kaza meydana geldiği anda da var olduğunun söylenemeyeceği yazılıydı. İkinci inceleme sonucuna göre de ölüm nedeni "beden travması" olarak ifade edilmişti.

Ancak hem Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesi hem de ailenin avukatları bu otopsi raporunun gerçeği yansıtmadığını düşünüyor.