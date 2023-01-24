Yılın ilk MGK'sı yarın toplanıyor

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen operasyonlar başta olmak üzere birçok stratejik bölgesel ve ulusal güvenlik konusunun ele alınması bekleniyor.

Toplantıda, "Pençe serisi operasyonlar" başta olmak üzere bölgedeki durumun detaylı şekilde masaya yatırılması ve terörle mücadele konusunun toplantının önemli gündem maddelerinden biri olması öngörülüyor. Ayrıca, Suriye ile 12 senenin ardından başlayan üst düzey temasın da MGK gündemine gelmesi bekleniyor.

Toplantıda ele alınacak bir diğer önemli konunun, Yunanistan'la yaşanan Ege gerilimi olacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ın, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi öngörülüyor.

Rusya-Ukrayna savaşının da ele alınması beklenen toplantıda, tahıl koridoruyla ilgili gelişmeler başta olmak üzere, Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının görüşüleceği tahmin ediliyor.

Son dönemde İsveç'ten Türkiye'ye, Erdoğan kuklası ve Kuran yakma gibi eylemlerin ardından İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvuruları kapsamında gelinen son durumun da toplantıda ele alınması öngörülüyor.